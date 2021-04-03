/625390/موعد-مباراة-الزمالك-اليوم-والقنوات-الناقلة
تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بست مباريات، يتقدمها مباراتي الأهلي أمام المريخ السوداني، والزمالك أمام مولودية الجزائر .
ميعاد مباراة الزمالك اليوم
يحل نادي الزمالك ضيفا على نظيره مولودية الجزائر، مساء اليوم، في مباراة يحتضنها ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم
وتنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة bein sports 4 HD، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث تلك البطولة .
وتعد هذه المباراة الأمل الأخير لنادي الزمالك للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل لدور الثمانية بالبطولة خاصةً بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي، في آخر مواجهات الفارس الأبيض بالبطولة .
قائمة الزمالك
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون أن يخوض مواجهة اليوم بقائمة تضم كلا من :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .
خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .
خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .
تشكيل الزمالك المتوقع اليوم
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش .
خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام .
خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو .
المهاجم : حميد أحداد .
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