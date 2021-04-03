/625391/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-وأهمها-مواجهتي-الأهلي-والزمالك

تقام اليوم السبت مباريات في دوريات العالم والتي من اهمها مواجهة الأهلي أمام المريخ، والزمالك أمام المولودية في بطولة إفريقيا.

مباريات الدوري المصري تقام مباراة المصري أمام فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً. يدخل فريق الإسماعيلي أمام فريق سيراميكا كيلوبترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. مباريات دوري أبطال إفريقيا يدخل فريق الأهلي أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً. تقام مباراة الزمالك أمام فريق المولودية الجزائرية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في بطولة إفريقيا. يدخل فريق سيمبا التنزاني مباراته امام فريق فيتا كلوب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً. مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة تشيلسي أمام فريق ويست بروميتش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ظهراً. يدخل فريق ليدز يونايتد مباراته أمام فريق شيفليد يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. يدخل فريق ليست سيتي أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف. تقام مباراة أرسنال أمام فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. مباريات الدوري الاسباني تقام مباراة ريال مدريد أمام فريق إيبار والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع يدخل فريق غرناطة أمام فريق فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً. يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الفريق السوداني في تمام الثالثة من عصر غد السبت، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحسم التأهل، وفي هذا الإطار نستعرض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و المريخ السوداني.

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