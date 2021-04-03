أسقف قنا: مريض كورونا أو المخالط الذي يذهب للكنيسة محروم

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، قرارا بعودة القداسات بنسبة حضور 25%، اضطرار لصلوات نصف الصوم الكبير مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد زيادة نسبة الإصابات.





وأكد الأنبا شاروبيم، فى بيان، اليوم السبت، أن المريض أو المخالط الذى يذهب للكنيسة يكون محروما من الصلوات ومستوجب الحكم حسب القانون الكنسى لمدة شهر. وتابع: "نصلى جميعا لكى يرفع الرب هذا الوباء وينيح نفوس الذين رقدوا، ويكمل شفاء أبناؤنا المصابين بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم".

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