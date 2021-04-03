مدبولى: تكثيف الجهود لرفع المعاناة عن المرضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر مارس الماضى، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وأشاد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، بالجهود التى تقوم بها اللجنة الطبية فى التعامل الفورى مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير سبل الدعم الممكن لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة فى هذا القطاع.

وأشار الدكتور حسام المصرى، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت لعدد 571 حالة خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أنه تم رصد هذه الحالات عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، منوها إلى أن رئيس الوزراء أصدر 94 قرار علاج على نفقة الدولة، كما صدرت 10 قرارات أخرى تتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إضافة إلى إجراء 258 عملية جراحية.

وأضاف الدكتور حسام المصرى، أن لجنة الاستغاثات الطبية قامت بتوفير الأدوية اللازمة لـ 76 حالة استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، كما قامت بتوفير الإجراءات الطبية اللازمة لعدد 32 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 47 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى رصد 19 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه تم التعامل معها قانونياً.

كما أكد الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، تعمل جاهدة على رصد وجمع ودراسة جميع حالات الاستغاثة، وتقوم بتقديم الدعم الممكن اللازم لها؛ سعياً منها لتحقيق الاستجابة الفورية والحاسمة لطلبات المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على حدٍ سواء.