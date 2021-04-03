جدة - نرمين السيد - وقال رشوان، فى تصريحات عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب النقيب، "تشرفت بنيل ثقة زملائى وسنكون على قدر المسؤولية لدعم أعضاء الجمعية العمومية." وأضاف "سنواصل الجهد ولن نتوقف عن مساندة كل الزملاء فى الأزمات التى تواجههم خصوصا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها الجميع"، مؤكدا أن المهنة تواجه الكثير من التحديات وأن مواجهتها بتضافر جهود جميع الزملاء. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان بعد انتخابه نقيبا للصحفيين : سنكون على قدر المسؤولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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