/625393/موعد-مباراة-الأهلي-اليوم-أمام-المريخ-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق الأهلي اليوم السبت مباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب بطل السودان، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل حسم التأهل للدور القادم من البطولة .

موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر

ويغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

مواعيد مباريات اليوم السبت.. وأهمها مواجهتي الأهلي والزمالك

التشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي محمد الشناوي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني أليو ديانج - عمرو السولية جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

ويسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوزأمام فريق المريخ السودانيفي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اأفريقيا.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالأتي

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

على الجانب الآخر، خسر المريخ مباراته الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على يد سيمبا، لينتهي حلم التأهل بعد أن استقر في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما ابتعد نادي سيمبا بالصدارة وأصبح رصيده 10 نقاط.