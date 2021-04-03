/625394/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-أرسنال-والتشكيل-المتوقع

يستعد ليفربول لمباراته اليوم السبت أمام فريق أرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الإمارات في الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

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وقد تشهد المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت مواجهة مصرية بين صلاح والنني في ظل تواجد "مو" في هجوم الريدز باستمرار اما محمد النني فيقدم مستوى رائع مع الجانرز.

فريق ليفربول يملك قبل هذه المباراة 46 نقطة جمعها يحتل بها المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي ويسعى لتحقيق الفوز للمنافسة على مركز يؤهله للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل بعد أن فقد بشكل نهائي المنافسة على اللقب. أما فريق أرسنال فيملك 42 نقطة يحتل بها المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال

حراسة المرمي: أليسون بيكير

خط الدفاع: روبرتسون – أوزان كاباك – فابينيو – أرنولد

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – فينالدوم – كورتيس جونز

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

لينو في حراسة المرمى

ودفاعا - بيليرين – دافيد لويز – جابرييل – تيرني

ووسطا- محمد النني – توماس بارتي

وهجوما - أوباميانج – أوديجارد – نيكولاس بيبي - لاكازيت

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق وولفرهامبتون والتي انتهت نتيجة بهدف دون رد للريدز، بينما اخر مواجهات فريق أرسنال كانت أمام فريق وست هام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

فيما يحتل الريدز في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل من خلالها 48 هدف، وتلقت شباكة 36 هدف لهذا الموسم.

بينما يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 22 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مباريات، سجل من خلالها 64 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف .