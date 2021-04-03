/625396/كل-ماتريد-معرفته-وخط-سير-موكب-المومياوات

يشهد العالم اليوم حدث ضخم، حيث نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري، بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ويشمل 22 مومياء 18 لملوك و4 لملكات تربعن على عرش مصر، سيتم النقل باستخدام عربات مجهزة خصيصا لنقلهم.

واليكم تفاصيل سير الموكب الملكي :

- نقل 22 مومياء من لأشهر الملوك و الملكات 18 ملك و4 ملكات - تم تغلف المومياوات باستخدام الطرق العلمية الحديثة

- عملية نقل المومياوات الملكية ستتم وفقًا لإجراءات محددة

ــ وضع المومياوات داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة

ــ تحميل المومياوات على عربات تم تصميمها وتجهيزها - عمل دراسة شاملة لحالة كل مومياء قبل البدء في عملية التغليف

ــ اكتشاف نقاط الضعف بها وتقويتها وترميمها بأيادي مصرية - عملية النقل تتم باستخدام سيارات مجهزه - سيتم استقبال المومياوات استقبالا عسكريا يليق بعظمة الأجداد

ــ إطلاق 21 طلقة تشريفة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

ــ وجه الرئيس بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب

- شملت أعمال التطوير رفع كفاءة جميع الشوارع علي خط السير

- وضع مسلة بميدان التحرير كانت مقسمة على 3 أجزاء ــ ترميم ووضع 4 - ترميم سور مجرى العيون

- رفع كفاءة بحيرة عين الصيرة وإعادة توظيفها

- إنشاء كوبري لربط عدد من الطرق لتسهيل الوصول إلى المتحف

- تجميل الحوائط الخرسانية على طول طريق الموكب

- تدشين حملة ترويجية للحدث في الأسواق العالمية

- وجود أكثر من 200 جهة إعلامية دولية لبث الحدث مباشرةً.

- السماح بالتصوير المجاني للإعلام الدولي والمحلي داخل المتحف

- منح تخفيض بنسبة 50٪ على سعر تذكرة المتحف القومي

- أسعار تذاكر المتحف 200 جنيه للاجنبي 100 جنيه للطالب الأجنبي - 60 جنيه للمصري و 30 جنيه للطالب المصري