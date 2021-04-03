/625397/سولاف-درويش-مدينة-الأدوية-المصرية-انتصار-جديد-للرئيس

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوري، مدينة الأدوية المصرية يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن هذا المشروع يؤكد أنتصار جديد للرئيس منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد.

سولاف درويش: مدينة الأدوية مشروع قومي

وأشارت عضو مجلس النواب، سولاف درويش، خلال البيان الصادر لها، إلى أن مشروع الأدوية المصري يُعتبر واحد من مشروعات الأمن القومي التي نفذتها الدولة على أرض الواقع ، كما أنه من أهم المشاريع التى سوف يحصد ثمارها الشباب في المُستقبل، لافتة إلى أن الدولة المصرية ترسم تاريخ مشرق يليق بعراقتها وترسخ لأسس امتلاك القدرة على سد احتياجات مواطنيها وتطوير سبل معيشتهم وتوفير مناخ آمن يتيح لهم العيش بكرامة.

سولاف درويش توجه التحية إلى الرئيس السيسي

وتوجهت وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، سولاف درويش، التحية شكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي "البنّاء الأعظم" الذي يعمل في صمت وتحدي للوقت والظروف المحيطة ويصنع إنجازات وإعجازات غير مسبوقة على كافة المستويات.