سيد عبد الحفيظ:الفريق يواجه أزمة قبل مباراة اليوم بسبب ذلك الأمر!!

/625399/سيد-عبد-الحفيظالفريق-يواجه-أزمة--قبل-مباراة-اليوم-بسبب-ذلك-الأمر

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على صعوبة مباراة اليوم أمام المريخ السوداني خاصة أنها تقام عصرا، وفي درجة حرارة مرتفعة لكن لاعبي الفريق قادرة على تخطي هذه الظروف،والعودة إلى القاهرة وحصد الثلاث نقاط.

وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي:”إأن الفريق يقدر ويحترم كثيراً فريق المريخ السوداني خاصة أنه الفريق يمتلك العديد من العناصر المميزه ي، ويخوض اللقاء على ملعبة وهو ما يزيد من قوة وصعوبة المباراة، لكن شخصية لاعبي الأهلي قادرة على تخطي الصعاب، وهو ما يتطلب منهم بذل المزيد من الجهد داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز والعودة بنقاط المباراة.

وتابع حديثة قائلاً :” أن خوض المباراة عصراً وفي درجة حرارة مرتفعة يصعب من مهمة الفريق، لكنه قادر على التعامل معها والتغلب عليها، وتخطيها مثلما حدث في لقاء فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي محمد الشناوي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني أليو ديانج - عمرو السولية جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

ويسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوزأمام فريق المريخ السودانيفي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اأفريقيا.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالأتي

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

ويغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

والجديرب الذكر أن اخر مواجهات فريق الأهلي كان أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح المارد الاحمر.