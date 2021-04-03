/625400/تشكيل-الأهلى-المتوقع-أمام-المريخ-السوداني-اليوم

استقر المدير الفنى للنادى الأهلى بيستو موسيمانى على التشكيل المتوقع للفريق أمام نظيره المريخ السودانى،وذلك في المباراة التى ستقام في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب " الجوهرة الزرقاء " بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

والمتوقع أن يبدأ به الأهلي كالتالى :

محمد الشناوي في حراسة المرمى .

محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع .

عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في وسط الملعب .

محمد شريف ومروان محسن في الهجوم .

على أن يتواجد على الدكة أكثر من ورقة رابحة مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن.

وحرص موسيمانى على تحفيز اللعيبة للرفع من روحهم المعنوية للظهور بأداء مشرف مثلما حدث في مباراة الفريق الأخيرة ضد فيتا كلوب والفوز ب ثلاثة اهداف نظيفة، والعودة بالنقاط الثلاثة من اجل تأمين رحلة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وفي سياق متصل طالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم، وضرورة تقديم أفضل مستوى في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، خشية أن يتضرروا من ارتفاع درجة الحرارة في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصرا، مع منح التعليمات للاعبيه بالتصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة إلى ذلك .

قائمة الأهلي

وسافر بيتسو موسيماني إلى السودان بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف.