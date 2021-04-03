/625402/حقوق-واسكان-النواب-غدا-بسوهاج-فى-جولة-تفقدية-لقري-حياة-كريمة

تتوجه صباح اليوم السبت الموافق ٣ ابريل ٢٠٢١ ، لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب الي محافظة سوهاج لعقد سلسة إجتماعات وجوالات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الأولي. حيث يلتقي الوفد البرلماني صباح غدا الأحد مع السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لعمل عرض تقديمي لابعاد المبادرة ومراحل تنفيذها .

وفد حقوق الإنسان يتوجه إلى سوهاج

الجدير بالذكر ان مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 7 مراكز بإجمالى 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.

الخدمات الاساسية لقري حياة كريمة

وتوفر المبادرة كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق و قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى قد أدلي، بعدد من التصريحات خلال الاسبوع المنقضى، كان على رأسها ما يتعلق بمماطلة قدوم وزير الدولة للإعلام للبرلمان، ونستعرض أبرز تلك التصريحات:

وأكد رئيس المجلس، على تواجد حالة إنسانية تجمع النواب، حيث قال:” تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.