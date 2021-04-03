مسؤولو الإسكان يتفقدون الأبراج الشاطئية وعمارات الداون تاون بالعلمين

واستهل مسؤولو الوزارة الزيارة، بعقد اجتماع مع مسؤولى المكاتب الاستشارية ومسؤولى المشروعات، للتعرف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث تم التشديد على الالتزام الكامل بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية المطلوبة والمقررة للانتهاء من الأعمال.
كما تفقد مسؤولو وزارة الإسكان عمارات الداون تاون، ومنطقة الأبراج الشاطئية، لمشاهده نماذج الوحدات التى تم تشطيبها وتأثيثها، كنموذج، حيث تم التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات بالأبراج، وشملت الزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا"العلمين الأهلية"، مروراً بالمنطقة التراثية.
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