غدا.. جامعة القاهرة تبدأ أول دورة لتدريب 50 إماما وواعظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء أولى الدورات التدريبية لـ 50 إمامًا من مديرية أوقاف الجيزة فى مجال الإرشاد النفسى وعلم الاجتماع، يوم الأحد 4 أبريل الجارى، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتستمر على مدار 3 أيام وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات فى مختلف المجالات.





وأكد الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، حرص جامعة القاهرة على دعم التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف تحت رعاية مختار جمعة وزير الأوقاف، لتجديد الخطاب الدينى، وفى التأهيل والتدريب النوعى للأئمة والواعظات وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية فى جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى جميع المجالات التى يتضمنها بروتوكول التعاون. وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أهمية التدريب المستمر للعاملين فى الحقل الدعوى واتساع المدارك العلمية لهم، بما يساهم فى إعداد أئمة وعلماء دين متخصصين ومؤهلين دينيًا وثقافيًا ولديهم المهارات المتنوعة اللازمة للقيام بدورهم على الوجه الأكمل بما يواكب مستجدات العصر الحديث، ولديهم القدرة على بث الخطاب الدينى الدعوى الوسطى وفق ضوابط علمية متخصصة، وبالتالى تأهيلهم لتصويب الخطاب الدينى بما يتفق مع المتغيرات الراهنة بالمجتمع، ومواجهة الإرهاب والتطرف. جدير بالذكر، أن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات يأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم العلمى والثقافى والتنموى، لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول تدريب الأئمة والواعظات فى اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوي، ويسهم فى التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التى وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذى يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات.

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