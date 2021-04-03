أنباء عن إصابة الأنبا أغاثون بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان الأنبا أغاثون، ألقى عبر برنامجه على "فيسبوك"، أمس الجمعة، عظة قصيرة جدا قال فيها: "نصلى من قلبنا أن الرب يتفقدنا بمراحمه فى ظل وباء كورونا.. رحمة ورأفة بالناس"، وتحدث عن ضيقات المرض، ودعا الله أن يشفى المرضى، وينيح كل نفس ماتت فى هذا الوباء.

ولم تعلن الكنيسة رسميا حتى الآن حقيقة هذا الأمر حتى الآن.