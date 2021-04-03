الوزراء: 2.9 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الموقف النهائى للتصالح فى مخالفات البناء، فى ضوء انقضاء المهلة المحددة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بنهاية مارس 2021.





وأوضح الوزير، خلال التقرير أن حجم طلبات التصالح، التى تقدم بها المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التى بدأت فى 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب. كما أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المهلة التى قررتها الدولة للتصالح فى مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة، لافتا إلى حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، لافتاً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون طلب، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب.

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