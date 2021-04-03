/625401/حسام-المندوه-الخدمات-الصحية-فى-بولاق-تعاني-من-قصور-ويتطلب-إنشاء-مستشفي

أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، موافقة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على إنشاء مستشفى تابع لمنطقة بولاق الدكرور.

إنشاء مستشفي جامعي فى بولاق الدكرور

وأكد عضو مجلس النواب، حسام المندوه، عن دائرة بولاق الدكرور أن دائرة بولاق في حاجة ماسة لإنشاء مستشفى جامعي لتقديم خدمة صحية أفضل لأبناء بولاق الدكرور.

الخدمة الصحية فى بولاق الدكرورتعاني قصور

وقال حسام المندوه، عضو مجلس النواب، في تصريحات له:” الخدمات الصحية المقدمة لأهالي بولاق بولاق الدكرور حاليا تعاني من جوانب قصور عديدة، وأن الكثافة السكانية المرتفعة للمنطقة وامتداد الدائرة على نطاق جغرافي واسع يتطلب تدخلا عاجلا لإنشاء مستشفى جامعي لتقديم الرعاية الصحية بجانب الخدمات التي تقدمها مستشفى بولاق العام والمنشآت الصحية الأخرى، وهي بذلك ستكون المستشفى الجامعي الأول بمحافظة الجيزة.

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وأشاد الدكتور حسام المندوه بمواقف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الداعمة لأهالي بولاق ولكل أهالي الجيزة، مؤكدا أن رئيس جامعة القاهرة يدرك حجم الدور المجتمعي للجامعة بجانب كونها أقدم صرح علمي في منطقة الشرق الأوسط وأول جامعة مصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم وضع الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المقترح من النائب حسام المندوه الحسيني.