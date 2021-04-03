/625404/سعد-سمير-يظهر-في-مسلسلات-رمضان-2021-تفاصيل

أكدت مصادر داخل الوسط الفني مشاركة سعد سمير لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في أحد المسلسلات الرمضانية والتي من المقرر أن يتم بثه خلال شهر رمضان العام المقبل2021، وتأتي مشاركة اللاعب ضمن الإهتمامات الشخصية لمدافع المارد الأحمر.

ويشارك سعد سمير لاعب النادي الأهلي خلال الموسم الرمضاني القادم، في مسلسل الإختيار 2 والتي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على أحد الفضائيات المصرية، بمشاركة نجوم أمثال أحمد مكي و أمير كرارة ، بعد أن حقق الموسم الأول من المسلسل نجاح كبير.

ويلعب سعد سمير لاعب الأهلي دور جندي في القوات المسلحة، حيث يمثل أحداث المسلسل أحد بطولات القوات المسلحة المصرية.

على جانب أخر كشف جمال جبررئيس المنظمة الإعلامية للنادي الأهلي على إستفادة المارد الأحمر من خلال ظهور لاعبيه خلال البرامج في شهر رمضان، بشرط حصول اللاعب على إذن من الجهاز الفني للقلعة الحمراء تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وأكد جمال جبر: " النادي يحصل على نسبة 20% من المقابل المادي للظهور الإعلامي للاعبين مقابل إستضافة رامز جلال لـ لاعبي الأهلي ، بشرط الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي وألا يتعارض وقت تصوير البرنامج مع التدريبات والمباريات.. الإدارة كانت على علم بمشاركة اللاعبين في برنامج رامز جلال".

سعد سمير في مسلسل الإختيار 2

و كان قد أكد دوت الخليج في وقت سابق من مصدر داخل الأهلي، أن خماسي الفريق الأول " محمد مجدي أفشة و مروان محسن ومحمد هاني، بالإضافة لـ سعد سمير وبدر بانون مدافعي الفريق الأول أرتبط أسمهم برنامج رامز جلال".

وأضاف المصدر أن ثلاثي الفريق الأحمر الذين حصلوا على إذن من الجهاز الفني هم أفشة ومحمد هاني بالإضافة لـ مروان محسن قبل السفر لتصوير أحد برامج شهر رمضان القادم 2021 مع رامز جلال.

لاعبىو الأهلي مع رامز جلال في رمضان 2021

وتابع المصدر أن الثلاثي عادوا للقاهرة بعد الإنتهاء من تصوير برنامج رامز جلال للنسخة القادمة من البرنامج المعروف " بالمقلب الرمضاني" فيما لم يحصل حتى الأن كل من بدر بانون مدافع الفريق و سعيد سمير على إذن التصوير حتى الأن".

على جانب أخر، يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل والحفاظ على آمال الفريق في إحتلال صدارة المجموعة الأولى.