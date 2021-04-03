/625405/ماذا-يفعل-الأهلي-قبل-إنطلاق-مباراة-المريخ

يعقد موسيماني المدرب الفني للمارد الأحمر محاضرة للاعبي الفريق ظهر اليوم السبت استعداداً لمواجهة فريق المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم.

ومن المقرر أن يحدد المدير الفني مع اللاعبين خطة مواجهة المريخ خلال المحاضرة ومهام كل لاعب داخل الملعب بهدف تقديم عرض قوي ومميز وتحقيق الفوز في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما تتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء في الواحدة ظهر اليوم السبت لمواجهة المريخ السوداني.

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وتصل البعثة إلى ملعب المباراة في الواحدة والنصف وقبل٩٠ دقيقة من بداية المباراة، وفقا لم تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة. ومن المقرر أن يرتدي الأهلي خلال مباراة المريخ اليوم زيه البديل

المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، بينما يرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.

تشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي محمد الشناوي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني أليو ديانج - عمرو السولية جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

ويسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوزأمام فريق المريخ السودانيفي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اأفريقيا.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالأتي

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده.

يذكر أن قائمة الأهلي المتواجدة في السودان تضم٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح الشياطين الحمر.