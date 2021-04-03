/625406/عمرو-عكاشة-موكب-نقل-المومياوات-رسالة-للعالم-بحكم-ومكانة-الدولة-المصرية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارة سيساهم فى الترويج للسياحة وانتعاش القطاع، كما ان المتحف القومى للحضارة يعد إضافة كبيرة للمقاصد السياحية المصرية، حيث أن قاعة العرض الموجودة داخل المتحف تشمل صور الأشعة السينية ومسحًا مختلفًا للمومياوات، بالإضافة إلى بعض متعلقاتهم، أن العرض سيكون على غرار المقابر في وادي الملوك، وبهذا سيتحول المتحف لمقصد سياحي هام خلال الفترة المقبلة.

عمرو عكاشة: موكب المومياوات يحظى باهتمام عالمى

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عمرو عكاشة، أن الموكب الذهبى المهيب للمومياوات يحظى باهتمام عالمى، من خلال احتفال واحتفاء خاصا بكل فرد من أفراد العائلة المالكة الذين سينقلون فى سيارت مزخرفة على الطراز الفرعونى وسيتم اصطحابهم بالموسيقى والأضواء والملابس والخيول وكأنهم ملوك أحياء، وهذا الحدث العظيم يعد من أهم وأبرز وسائل الدعاية فى العصر الحديث للترويج للسياحة المصرية.

عمرو عكاشة: نقل المومياوات يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية

وأشارعضو مجلس الشيوخ،عمرو عكاشة، إلى أن الدولة كانت تقوم بعملية نقل المومياوات دون هذه المواكب، ولكن هذه المرة هناك اهتمام كبير مما حظى باهتمام عالمى، وذلك بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ليساهم أيضا فى التعريف بآثار مصر وحضارتها وباستقرار أمنها أمام العالم كله، مشيدا بالترويج الجيد للحدث والتحضير ليخرج بشكل يليق بمصر وتاريخها، لإرسال رسالة للعالم كله بحضارة مصر وريادتها والتعريف بتاريخها، وسيسجل كحدث عالمي يؤرخ فى الألفيه الثالثه كما أنه سيظهر عظمه ملوك مصر وتاريخها.