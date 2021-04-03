/625408/قائمة-الفنانون-المشاركون-في-موكب-نقل-المومياوات-الملكية

بدء العد التنازلي لأبرز حدث سيشهده تاريخ مصر الحديثة وهو نقل المومياوات الملكية، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و 4 مومياوات الملكية من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، و الملك سقنن رع، تحتمس الثالث، الملك سيتى الاول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت أمون زوجة الملك أمنتحب الاول، والملكة أحمس- نفرتاري و زوجة الملك أحمس.

موكب المومياوات الملكية

ينطلق موكب المومياوات المصرية، اليوم السبت، مع غروب الشمس، و يستغرق نقلهم من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، لنقلهم من المتحف المصري إلي متحف الحضارة، حيث يضئ ميدان التحرير والمسلة والمباني التي تقبع حولها، ووجهات المباني الواقعة في طريق الموكب حتى الوصول إلى المتحف القومي.

أبرز الفنانون المشاركون في موكب المومياوات الملكية

يشارك في الحفل عدد من الفنايين الكبار من أبرزهم الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، أسر ياسين، حسين فهمي، يسرا، ليلي علوي، سوسن بدر، والفنانة التونيسية هند صبري، التي أثارت جدل كبير علي مواقع التواصل الأجتماعي بسبب مشاركتها في حدث نقل المومياوات لكونها غير مصرية، خاصة أن البعض أعتقد إنها ستمثل "الملكة".

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية خطتها لتأمين الموكب عن طريق إغلاق جميع الطرق داخل ميدان التحرير وخط سير الموكب بما فيها كوبرى قصر النيل وكوبرى الجامعة، طريق (مصر- حلوان)، منازل كوبرى المنيب وطريق الاوتوستراد مع توفير طرق بديلة، بالإضافة لتوقف حركة المترو فى محطة السادات حتى الانتهاء من نقل المومياوات.