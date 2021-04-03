/625409/النائب أحمد-دياب-موكب-نقل-المومياوات-محط-أنظار-العالم-وصورة-مشرفة-لمصر

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارة، سيساهم بقوة فى عودة الحركة السياحية إلى مصر مرة أخرى، لأنه سيكون محط أنظار كل السياح بالعالم، مشيدا بالاهتمام العالمى من مختلف دول العالم بهذا الأمر العظيم.

موقع دوت الخليج الإخبارى وأشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، بالجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة السابقة من أجل الإعداد لهذا الحدث العظيم، وكيفية الترويج للسياحة المصرية من خلال شراء وزارة السياحة مساحات إعلانية فى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية من أجل الترويج للسياحة المصرية في الخارج، مما يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من هذا الحدث التاريخى والعالمى.

أحمد دياب: زيادة عدد المقاصد يساهم فى الترويج للسياحة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة عدد المقاصد يساهم أيضا فى الترويج للسياحة، خاصة وأن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، سيضم 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء، بعد خروجهم من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب ينتظره العالم كله، كما سيتم افتتاح القاعة المركزية بالمتحف القومي والتي تضم ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، بعضها يعرض لأول مرة، مؤكدا أن هناك خطط للترويج للسياحة المصرية وتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.