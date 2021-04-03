/625411/هشام-الجاهل-افتتاح-مدينة-الدواء-المصرية-ينعكس-بالإيجاب-على-الصناعة

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعتبر استكمالاً لسلسلة الانجازات القومية التي تحققها الدولة المصرية في قطاع الصحة منذ أن تولي الرئيس مقاليد نظام الحكم، ويأتي ذلك في إطار رؤية إستراتيجية مُتكاملة ومُحددة للاهتمام بتطوير قطاع الصحة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري.

هشام الجاهل: مدينة الدواء من أكبر المدن

وأضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن مدينة الدواء المصرية تعد من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى، مُشيرًا إلى أنها تُساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، ويأتي ذلك من خلال أعتمادها بشكل كبير على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

هشام الجاهل: المدينة ستنعكس بشكل إيجابي على الصناعة

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن المدينة ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على صناعة الدواء في مصر، خاصة الأدوية التي يتم تصديرها، لافتا إلى أن العديد من المصانع العامة تعاني من مشاكل في التصدير، وبالتالي يمكنها التصنيع في مدينة الدواء والتصدير؛ مما يزيد من إيرادتها بشكل كبير ويزيد من صادرات مصر في قطاع الدواء.