/625413/فرص-الأهلي-لصدارة-المجموعة-قبل-مباراة-المريخ-السوداني

يدخل الأهلي مباراة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله أبناء المارد الأحمر، إستغلال ضعف المنافس الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة، وحسم التأهل من خلال الفوز بالثلاث نقاط. ويمتلك الأهلي فرصة وحيدة للصعود على صدارة المجموعة الأولى، الذي يحتل صدارتها فريق سيمبا التنزاني، برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق التنزاني، وحقق الفوز في 3مباريات ، بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد أمام المريخ السوادني، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويمتلك الأهلي فرصة وحيدة من أجل التأهل للدور القدام في صدارة المجموعة دون النظر لأي نتائج اخرى، ويجب على المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة المريخ السوداني، ثم الإنتصار على سيمبا التنزاني على ملعب القاهرة بفارق هدفين، حيث خسر الفريق الأحمر من الفريق التنزاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد الأهلي و المريخ بدور المجموعات

وتقام مباراة الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وتبث العديد من القنوات منها بي ان سبورت أحداث اللقاء بتعليق جزائري للمعلق حفيظ دراجي.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجائت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير. خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان . خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - محمد شريف.