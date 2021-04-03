/625414/عيد-حماد-موكب-نقل-المومياوات-سيظل-عالقا-فى-أذهان-الجميع

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة، حدث لن يتكرر، وحدث تاريخي سيظل عالقا فى أذهان الجميع على مستوى العالم، حيث يتم التعامل مع هذه المومياوات وكأنهم ملوك على قيد الحياة فى صورة لم نعهدها من قبل.

عيد حماد: موكب نقل المومياوات يساهم فى الترويج للسياحة

وأوضح عضو مجلس النواب، عيد حماد:” إن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس، وكل مومياء تاريخ كبير، ولهذا سيساهم الموكب فى الترويج للسياحة المصرية، ويعد أكبر دعاية للقطاع فى القرن الحادى والعشرين.

عيد حماد: العالم كله سيشاهد الموكب

وأكد عضو مجلس النواب، عيد حماد، أن العالم كله سيشاهد الموكب من خلال المحطات الفضائية، حيث يوجد ما يزيد عن 500 قناة تنقل الحدث، وأكثر من 200 مراسل دولى من مختلف دول العالم، والجميع ينتظر ذلك الحدث العالمى لنقل المومياوات الملكية كونه يحتوى المزيد من الإثارة والإبهار، مؤكدا أن الموكب هو أكبر دعاية للسياحة والثقافة والسياسية فى مصر.

هذا وتتجه أنظار العالم إلى موكب نقل المومياوات الملكية، إلى المتحف القومى للحضارة، حيث سيتم نقل 22 من الأسر من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الحضارة.

وكان رئيس السياحة العالمية قد لبى دعوة الدكتور خالد العنانى، وحضر منذ قليل لمشاهدة الموكب الذى سيتم نقله خلال ساعات.

الحكومة المصرية، كانت قد أعلنت غلق عدد من الشوارع فى العاصمة المصرية، ترقبًا لانطلاق الموكب المتجه إلى متحف الحضارة، منعًا للزحام، كما سيتم نقله على مستوى دولى واسع، حيث تستعد العديد من القنوات والصحف العالمية إلى متابعة الحدث المهم.