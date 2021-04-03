محافظ قنا يستقبل وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - استقبل أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام المحافظة وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بداية جولته الثانية بمحافظات الصعيد - بعد زيارة أسوان- تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا.





ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة و المسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى. كما يلتقى الوزير المحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتسليم عداداً من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهنى على 8 مهن بمركز التدريب المهنى بفقط بالإضافة إلى شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة .

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