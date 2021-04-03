جدة - نرمين السيد - ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتتضمن الجلسة الافتتاحية ندوة "المومياوات الملكية"، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بالجامعة، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم المصريات الزائر بكلية الآثار بالجامعة، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بالجامعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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