عبد الوهاب خليل: الموكب الذهبي لنقل المومياوات سيُسجل كحدث عالمي 

/625415/عبد-الوهاب-خليل-الموكب-الذهبي-لنقل-المومياوات-سيسجل-كحدث-عالمي

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الموكب الذهبي لنقل المومياوات سيسجل كحدث عالمى، كما أنه سيساهم في تعريف العالم بآثار مصر، خاصة وأنه موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة أكثر من 500 محطة فضائية من مختلف دول العالم، و200 مراسل دولى، وعدد من الشخصيات العامة والدولية وفي مختلف المجالات.

الموكب تمهيد لعودة السياحة

وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، أن الترويج للسياحة من أهم مكاسب الموكب الذهبى، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تعافى بعدما تأثر جراء جائحة فيروس كورونا، ومن ثم يأتي هذا الموكب للتمهيد لعودة السياحة وارتفاعها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن الموكب سيظهر عظمه ملوك مصر وتاريخها، وأكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

برامج تسويقية للسياحة

وشدد عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، على ضرورة وضع برامج تسويقية للسياحة المصرية، وكافة المقاصد، خاصة وان هناك العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة التى حظيت باهتمام عالمى، ومن ثم كان لزاما أن يتم تعظيم الاستفادة منها، سواء من خلال زيادة المساحات الإعلانية، أو عمل الكثير من المواد فيلميه لما تزخر بها البلاد من تاريخ وحضارة للترويج اللازم للقطاع.

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هذا والجدير بالذكر أنه توجه وفد برلماني، اليوم السبت، إلى محافظة سوهاج يتكون من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان ، وهيئة مكتب لجنة الاسكان ، فى جولة تفقدية لقري سوهاج التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث دخل ضمن المبادرة 7 مراكز فى محافظة سوهاج بواقع 68 قرية ضمن المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي لتطوير قري الريف المصري.

وتشمل مبادرة حياة كريمة إقامة عدد من المشروعات الخدمية التي تهدف الي الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين معيشتهم ، فضلا عن تطوير البني التحتية من الصرف الصحي والمياة وإقامة المنشأت الخدمية بالقري ، فى إطار حرص الدولة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي تسعي الدولة اليها.