/625416/28-عام-بدون-فوز-تاريخ-مواجهات-الأهلي-أمام-الفرق-السودانية-في-الخرطوم

التقي المارد الاحمر مع الأندية السودانية فى 15 مواجهة سابقة حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 4 بينما خسرفى 3 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام المريخ والقنوات الناقلة

سجل الشياطين الحمر 21 هدف فى مرمى أندية السودان حيث أهتزت شباكه11 مرة ووصل عدد الأندية السودانية التى واجهها الأحمر الى فريقين فقط ، هما المريخ و الهلال

الأهلى و المريخ في البطولات الإفريقية

في أولي مباراة جمعت بين الأهلي والمريخ السوداني والتي أقيمت عام 1983 بدورى أبطال أفريقيا وفازالشياطين الحمر في ذلك الوقت بنتيجة هدف نظيف دون رد أحرزه محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وقد واصل عدد المباريات التى جمعت القلعة الحمراء والمريخ السوداني إلى 7 مواجهات تحقق الفوز في 5 لقاءات، وكان التعادل موجود في مواجهة واحدة بينما فيما خسر في مباراة واحدة.

الأهلى و الهلال في البطولات الإفريقية

فيما ألتقي الأهلى مع الهلال السودانى في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي توج بها المارد الأحمر وقد نجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي محمد الشناوي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني أليو ديانج - عمرو السولية جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

ويسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوزأمام فريق المريخ السودانيفي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اأفريقيا.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالأتي

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

ويغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الأهلي كان أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح المارد الاحمر.