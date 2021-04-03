أحمد كامل يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان أحمد كامل، عن إصابته بفيروس كرونا المستجد من خلال القصص المصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنان أحمد كامل بكورونا مؤخرًا، لينضم إلى قائمة الفنانون المصابون بفيروس كورونا.

إصابة أحمد كامل بفيروس كورونا

كتب أحمد كامل، عبر حسابه، قائلًا: "إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معايا الأيام الأخيرة ياريت يعمل مسحة ويعزل نفسه".

آخر أعمال أحمد كامل

كان قد أطلق "كامل" أغنيتة الجديدة "مين فى دول" التى حظيت على أكثر من 2مليون و900 ألف مشاهدة بعد طرحها على اليوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع إسلام شيتوس وأحمد كامل.

قدم المطرب أحمد كامل العديد من الأغانى المميزه االفترة الماضية "ي ليل" و"مبقتش أخاف" و"كانسر" و"لاننسى" وتصدر التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

قائمة الفنانون المصابون بفيروس كورونا

الجدير بالذكر، أن هناك عدد كبير من نجوم الفن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية منهم هنا الزاهد، وكريم فهمي، ويسرا، وأبو، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، والموسيقار هاني مهنا، وغيرهم الكثير من النجوم.

كان قد نال فيروس كورونا من نجوم لهما صيت واسع في عالم الفن بشراسة، ليغادروا عالمنا منهم رجاء الجداوي، يوسف شعبان، الفنان محمود عبد الغفار، والفنان هادي الجيار.