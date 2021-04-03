/625418/أولتراس--المريخ-السوداني-يعلن-حضور-مباراة-الأهلي-بدوري-الأبطال

في دوري أبطال إفريقيا..

أعلنت رابطة مشجعي المريخ السوداني عن حضور مباراة الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويتجمع أنصار فريق المريخ السوداني للمشاركة في مباراة الأهلي المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم وكذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تنطلق المجموعة لملعب المباراة.

وكتب الحساب الشخصي لمجموعة مشجعى المريخ السوداني عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "احفاد اساطير خالدين ، سايرين معاك لي يوم الدين، بدات العجلة بالدوران ، و بدا القلب معها الخفقان ، و ما عليك سوى ان تُطلق العنان و تستقبل المتعة بالاحضان ، فنحن الحِصن و الحصان و عند اللفة الاخيرة تظهرُ الحِسان ، فدعك من القافية و الالحان . بالاحمر فقط دون سائر الالوان ، و الشغف الذي يلازمكم اين ما كان ؛ لنكون سندا للكيان".

وتابع الحساب الرسمي لمجموعة انصار المريخ السوداني: " بدأ التجمع الان بدار النادي على ان يكون التحرك لملعب المباراة عند الواحدة ظهرا ".

وتنطلق مباراة الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - على لطفي .

خط الدفاع:أيمن أشرف - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - بدر بانون - سعد سمير.

خط الوسط:ناصر ماهر - أكرم توفيق - أليو ديانج - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان .

خط الهجوم:مروان محسن - طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - والتر بواليا - محمد شريف.