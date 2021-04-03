/625419/عمرو-القطامى-موكب-نقل-المومياوات-أكبر-دعاية-فى-التاريخ-للسياحة-المصرية

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية أكبر دعاية فى التاريخ المعاصر للسياحة المصرية، خاصة وأن عملية النقل سيتم ترجمتها إلى 14 لغة مختلفة، إضافة إلى أن هناك 200 مراسل دولى و500 قناة تليفزيونية ستشارك في تغطية الحدث والموكب الكبير.

عمرو القطامى: هناك حفاوة من دول العالم بهذا الحدث الجليل

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن هناك حفاوة كبيرة من مختلف دول العالم بهذا الحدث الجلل، وترقب من جميع الدول، وهذا يعكس حجم ومكانة الدولة المصرية، وصورة الموكب ستظل عالقة في أذهان الملايين من جميع الجنسيات حول العالم، فى ظل الاهتمام الكبير والترتيب المسبق، وحضور العديد من الشخصيات الدولية والعالمية فى هذا الحدث الفريد من نوعه فى الألفية الثالثة.

عمرو القطامى: المواكب سيكون له الكثير من المكاسب

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، إلى أن هذا الموكب سيكون له الكثير من المكاسب التى ستعود على مصر، أبرزها الترويج للسياحة، ورسالة للعالم أجمع بمدى الاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحالية، وتحقيق طفرة كبيرة فى قطاع السياحة لزيادة العائد منه خاصة وأنه من أهم موارد الخزانة العامة.

هذا ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.