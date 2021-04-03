/625420/شحاتة-أبوزيد-نقل-المومياوات-حدث-تاريخى-وأفضل-أساليب-الترويج-للسياحة

قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات أفضل أساليب الدعاية والترويج للسياحة المصرية، مشيدا بتوزيع الآثار المصرية على مختلف الأماكن فى المحافظات المختلفة لزيادة عدد المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة فى أى دولة على مستوى العالم.

مصر من اهم المقاصد السياحية على مستوي العالم

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، بالإضافة للمعالم الآثرية، والسياحة الدينية، والعلاجية، والشاطئية، خاصة أن هذه المقومات تجعل الدولة المصرية وقطاع السياحة كفيل بأن يدر مليارات الدولارات مما يساهم فى خفض عجز الموازنة، متابعا:" هذا الموكب العظيم الذى يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس، ويتم التعامل معهم وكأنهم ملوك أحياء فى سابقة لم تحدث من قبل".

استغلال الموكب للترويج للسياحة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال هذا الحدث الجلل للترويج للقطاع، والاستفادة بوجود شخصيات عامة، و200 مراسل وأكثر من 500 محطة فضائية لنقل الحدث مباشرة على الهواء وبأكثر من لغة، مؤكدا أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول العظمى وهذا ما يتم العمل له على أرض الواقع.

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هذا ويشهد العالم اليوم حدث مهيب وهو نقل المومياوات الملكية فى موكب ملكي عريق ، حيث سيتم نقل 22 مومياء من بينهم 18مومياء لملوك و 4لملكات تربعن على عرش مصر لعقود ، فضلا عن احياء التراث الحضاري القديم من خلال استخدام العجلاتالحربيةفى نقل لمومياوات ممنةالمتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ويشمل الموكب على عدد من الملوك من ضمنهم :

مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.