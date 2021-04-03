/625403/قبل-ساعات-من-نقل-المومياوات-سيولة-مرورية-بميدان-التحرير-فيديو

ينشر موقع « دوت الخليج» بث مباشر للشوارع المحيطة بميدان التحرير، خاصة القصر العيني، لمتابعة الإستعدادت الاخيرة والنهائية قبل الطرق والمحاور المؤدية إلي ميدان التحرير، حيث انتشار لرجال الأمن، وكذلك المرور.

ترقب عالمى لنقل ملوك مصر

تستعد مصر للحدث العالمى «موكب المومياوات الملكية» والذى يشهد نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات، والذى من المقرر أن يكون موكبا مهيبا يليق باسم مصر والحضارة المصرية، ومن بين هذه الاستعدادات تجهيز مسار الموكب والتي تنفذه محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وهناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

ترويج مستمر من وزارة السياحة للحدث العالمى

وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.