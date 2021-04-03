/625422/احمد-فتحي-يكشف-لاول-مرة-عن-خلافاته-في-بيراميدز

ظهر نجم بيراميدز احمد فتحى مساء أمس في اول تعليق له بالصوت والصورة يتحدث عن الأزمة في ناديه الحالى بيراميدز وموقفه الحالي من منتخب مصر .

جاء ذلك بعد غضب من إدارة بيراميدز بعد أزمة اللاعب الأاخيرة مع أحمد حسام ميدو المتحدث الرسمي باسم النادي، بالإضافة لنشره عدد من الصور التي يذكر فيها ارتباطه بالنادي الأهلي .

في ظل تواجد اللاعب في المغرب لخوض فريقه مباراة مع فريق الرجاء الرياضي،المقرر اقامتها غدا الاحد الساسة مساء باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، تحدث أحمد فتحي مشيدا بقوة الفريق المنافس في افريقيا والمغرب ،متمنيا التفوق على الفريق واخذ النقاط للتقدم خصوصا وان نادى بيراميدز يتساوى مع نظيره الرجاء بنفس الست نقاط .

وكشف احمد فتحى تفاصيل أزمته مع المدير الفني للنادي أروابارينا بسبب غيابه عن المشاركة أساسيًا في الفترة الماضية،وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس : " عقب التعافي من الإصابة عدت للمشاركة في المباريات من جديد وخضت 3 لقاءات وأي شخص ممكن أن يحزن لجلوسه احتياطيًا،لكني تحدثت مع المدير الفني ولم يحدث بينا أي مشاجرة أو جدال ومايحدث هو ان كل طرف يشرح وجهة نظره للأخر، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة " .