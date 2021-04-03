/625423/عمرو-يوسف-في-مرمى-انتقادات-السوشيال-ميديا-بسبب-الملك-أحمس

تصدر الفنان عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك منذ طرح برومو مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة للهجوم والانتقادات التي تعرض لها الفنان عمرو يوسف، فضلًا عن تعليقات الجمهور على دوره في مسلسل الملك.

هجوم شرس على الفنان عمرو يوسف

لاقى برومو مسلسل الملك انتقادات حادة من قبل الجمهور الذي اعتبر أن إطلالات بعض الفنانين لا تعبر عن تلك الحقبة التاريخية الهامة، إضافة إلى اتهامهم لصناع العمل بأن بعض المشاهد مستوحاة من عدد من الأعمال التي عُرضت قبل سنوات.

غرد أحد النشطاء، عبر موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: “هو اللى مختار عمرو يوسف في دور احمس مفكرش يجى متحف الأقصر ويشوف جثته دا الراجل مكملش ١٥٠ سم اساسًا”.

وانتقد آخر تجسيد عمرو يوسف للملك أحمس، كاتبًا: “زي ما ينفعش اجيب الفخراني يعمل دور السادات و كرارة يعمل مثلا دور الشعراوي فاختيار عمرو يوسف كان غلط لانه لا يشبه حتي البنية الجسدية لأحمس فممكن عمرو يمثل رمسيس الثاني بكل جدارة لانه ابيض فارع الطول قوي البنية مفتول العضلات لكن احمس قمحي رفيع قصير والاهم في الاتنين مش بدقن”.

الجمهور ينتقد دور عمرو يوسف في الملك

كتب أحد النشطاء على “تويتر”، قائلًا: “من حقنا ننتقد مسلسل عمرو يوسف لان شكله لا يتناسب مع شكل الفراعنه”.

وعلقت آخرى، قائلة: “اللي اختار عمرو يوسف لدور احمس ظلمه.. الدور مش لايق عليه ولا هو لايق علي الدور خالص...ممثل امكانياته التمثليه محدودة والانتاج ده ضخم عليه”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.