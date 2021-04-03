/625421/المهددين-داخل-الأهلي-قبل-مباراة-المريخ-السوداني

يدخل النادي الأهلي لدخول مباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة إفريقيا.

ماذا يفعل الأهلي قبل إنطلاق مباراة المريخ !!

ويدخل الأهلي مباراته اليوم أمام المريخ السوداني بقائمة لاعبين مهددين عن المارد الأحمر و يمتلكون بطاقات صفراء.

أحمد رمضان بيكهام.. إنذارين

أيمن أشرف.. إنذار

مروان محسن.. إنذار

أليو ديانج... إنذار

تشكيل المتوقع للأهلي:

في حراسة المرمي محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط:أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الهجوم: جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد شريف.

ويسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوزأمام فريق المريخ السودانيفي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اأفريقيا.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالأتي

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

ويغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

ويغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الأهلي كان أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح المارد الاحمر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - محمد شريف.