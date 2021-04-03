/625425/قبل-انطلاق-الموكب-بساعات-هند-صبري-تعلن-شفاءها-من-فيروس-كورونا

نشرت الفنانة التونيسية هند صبري صورة عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير “إنستقرام” الخاص بها توضح تعافيها من فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المنشور الأخير للفنانة هند صبري قبل مشاركتها بالحدث الذي ينتظره العالم وهو نقل المومياوات الملكية.

هند صبري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

كتبت هند صبري لتطمئن الجمهور قبل مشاركتها في موكب المومياوات الملكية، قائلة: " الحمدلله دائما و ابدا المسحة سلبية..الله يشفي و يلطف بكل مريض".

كانت قد أعلنت هند صبري منذ فترة إصابتها بالفيروس، وقد أستغرقت فترة العلاج حوالى أسبوع حتى أعلنت اليوم السبت تعافيها بشكل تام.

هند صبري تشارك في موكب المومياوات الملكية

تشارك الفنانة هند صبري، اليوم في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلي متحف الحضارة، حيث أعربت من فترة عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا الحدث العظيم قائلة: "فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، اللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق".

ومن المقرر أن الحدث العظيم الذي ينتظرة العالم سينقل 22 مومياء مليكة وسط موكب ملكي عظيم يليق بالأجداد القدماء و عراقة الحضارة المصرية القديمة، و ستشارك عجلات حربية تم صنعها لتلك الحدث للمشاركة على جانبي الطريق أثناء السير مع الأنغام الموسيقة العسكرية، وسط حشد من النجوم الفنانين و الأعلاميين.