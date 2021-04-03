صور.. إزالة عقار آيل للسقوط غرب الإسكندرية لخطورته على المارة

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جدة - نرمين السيد - وردت شكاوى لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية تفيد وجود خطورة داهمة بعقار مكون من أرضى وطابقين علويين بشارع قرة العين بمنطقة الورديان.
وتبين من المعاينة أن العقار تم إخلائه من السكان فى 26 نوفمبر الماضى بعد انهيار أجزاء كبيرة منه بسبب الأمطار، وذلك دون حدوث أى إصابات.
ووجهت سحر شعبان، رئيس حى غرب، بتنفيذ حملة إزالة للعقار بعدما تبين صدور قرار هدم لم ينفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
وقالت شعبان، فى تصريح لها، اليوم السبت، إن إدارة الرقابة والرصد البيئى بالحى شاركت فى أعمال إزالة العقار برفع 25 طنا من مخلفات الهدم.
وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرة إلى أن الحى يتلقى الشكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعى واللقاءات الجماهيرية.
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