وزير التموين يصل مقر ندوة الأعلى للإعلام للحديث عن استعدادات شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لحضور الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول استراتيجية الوزارة لاستقبال شهر رمضان فى ظل جائحة كورونا.





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