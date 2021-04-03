فيديوجراف: ملوك مصر الفرعونية.. أسرار وحكايات من ذهب

جدة - نرمين السيد - تشهد مصر فى السادسة من مساء اليوم، حدثا عالميا، بنقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بميدان التحرير، والتى مكثت به أكثر من قرن، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وسط تغطية إعلامية عالمية من خلال نحو 400 قناة.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أسرار وحكايات ملوك مصر الفرعونية. ويضم الموكب الذهبى 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب 40 دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.

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