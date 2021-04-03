الصحف السويسرية تسلط الضوء على موكب المومياوات

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف ووسائل الإعلام السويسرية المختلفة، اليوم السبت، الحدث الكبير الذى تشهده مصر من خلال موكب المومياوات، التى سيتم نقلها مساء اليوم إلى متحف الحضارة المصرية.





وأفردت الصحف السويسرية - الصادرة بالفرنسية، ومنها "لو ماتان" و"تربيون دى جنيف"، تفاصيل الموكب وأسماء ملوك وملكات الفراعنة الكبار الذين يشملهم الموكب اليوم.

ونقلت صحيفة "لو ماتان"، عن الآثرى المصرى زاهى حواس، قوله: "الموكب وعلى مدى 40 دقيقة مساء اليوم يمثل 40 دقيقة مهمة فى حياة مدينة القاهرة"، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 22 مومياء أبرزهم مومياء الملك رمسيس والملكة حتشبسوت ستكون فى صدارة العرض الكبير، الذى تم الاستعداد له على أعلى مستوى أمنى فى مصر بشوارع القاهرة، وذلك لمسافة 7 كيلو مترات بشوارع القاهرة.

ونوهت الصحف السويسرية بمشاركة مديرة منظمة اليونسكو أودرى ازولاى، مؤكدة أن نقل المومياوات سيكون تتويجا لعمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل.

وعرضت الصحف لتاريخ هذه المومياوات، التى لم تغادر ميدان التحرير منذ بداية القرن الـ20، مبينة أن المومياوات سيتم حملها فى عربات مجهزة بآليات لامتصاص الصدمات، وستظهر فى توابيت أكثر حداثة من أجل تحكم أفضل فى درجة الحرارة والرطوبة مقارنة بالمتحف القديم.

وشددت على أن الحدث الكبير لموكب نقل المومياوات يعد خطوة كبيرة فى جهود مصر لاستعادة الزخم السياحى من خلال ترويج الموكب التاريخى للسياحة الثقافية، وذلك فى الوقت الذى تستعد القاهرة خلال عدة أشهر لافتتاح المتحف المصرى الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.