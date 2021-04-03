نائب بالشيوخ: نقل المومياوات الملكية الحدث الأبرز فى القرن الـ21 بلا منازع

جدة - نرمين السيد - وأشار الكحيلى، فى بيان صحفى، إلى أن أنظار العالم أجمع سوف تتجه نحو مصر الحبيبة التى أنارت العالم القديم بكافة العلوم المختلفة من طب وفلك وهندسة وعمارة وزراعة وفنون وعلم التحنيط وغيره من العلوم التى حيرت علماء العالم ومازالوا يدرسون فى محاولة منهم لمعرفة كيف تم هذا التقدم المبهر.

وقال، إن موكب نقل المومياوات الملكية يعد الحدث الأبرز فى القرن الواحد والعشرون بلا منازع، وكذلك يعتبر أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية على مر التاريخ.

وأضاف الكحيلى، أن موكب نقل المومياوات الملكية والتى تعرف بالرحلة الذهبية لم تحدث سابقاً ولن تحدث لاحقاً، وهو ما يبرز تفرد حضارتنا عن كافة الحضارات، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه وتبنيه هذا الحدث العالمى الذى يعد نقلة نوعية كبرى فى التسويق لحضارة مصر القديمة.