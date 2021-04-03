مستشار مجلس الوزراء: الرئيس يولى اهتماما خاصا بالقضاء على الفقر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتي ستشهد تغييرات جذرية فى المنظومة الاقتصادية، لتحقيق الاستدامة فى معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات فى بيئة مواتية.





وأشارت صالح، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتى تتعلق بالجانب الهيكلى تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا نجح فى وضع الدين الخارجى فى الحدود الآمنة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال عام من جائحة كورونا"، اليوم السبت، خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإداري، حيث تناولت تأثير الجائحة وإجراءات الغلق على الاقتصاد الكلى والجزئي، قائلة "رغم أنها كانت سنة محنة إلا أن صاحبها منحة".

وأكدت مستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن برامج الإصلاح الاقتصادى الحالى يتميز عن البرامج السابقة، لأنه يتجاوز الشق المالى إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الشق المالى بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.

وتابعت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتمامًا خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر فى مصر، مشيرة إلى أنه تم دراسة تلك النسب التى تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلى بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.

وأشارت إلى أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلي، أسهمت فى الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذى تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومي، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.

ولفتت صالح، إلى أن الإدارة المصرية نجحت فى خفض معدل التضخم، مشيرة إلى النسبة الحالية آمنة وطبيعية بسبب النمو، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.

كما لفتت صالح إلى أن انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضها الاستثمارات الداخلية، التى أسهمت فى التأكيد أن الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار.

وأشارت إلى السعى لإحداث طفرة فى الخريطة الاستثمارية الواضحة، والعمل على تخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يشهد إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.

يعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإداري، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدنى بالإسكندرية، ويلتقى فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، لمناقشة مستجدات الأمور من فرص وتحديات ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر فى حلقات نقاشية.