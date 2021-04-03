عبد الغفار: مجمع أبيس سيحدث نقلة نوعية للتعليم الجامعى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال الإنشاءات للمبانى الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن إنشاء مشروع جامعة الإسكندرية الجديد، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالى والتوسع فى إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من خلال الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية، بما يجعلها ذات تنافسية عالمية.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية الموقع الاستراتيجى للمجمع الجديد من حيث قربه من كافة الخدمات ويعتبر امتدادًا جديداً للجامعة فى منطقة لوجيستية جديدة بمحافظة الإسكندريةظ، مؤكدا أن إنشاء ذلك المجمع سيحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعى داخل المحافظة، من خلال توفير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وغير نمطية تواكب سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى.

واطلع رئيس جامعة الإسكندرية وزير التعليم العالى على الموقف التنفيذى للمشروع والتصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة وبرامجها الدراسية، مؤكدا على أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية للمشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتكون ذات تصميم معمارى متميز يواكب الثورة الصناعية، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية لتخريج وإعداد كوادر متخصصة فى المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة ليكون مجمع الكليات الجديد smart campus و green campus.

وشهدت الزيارة عرضًا تقديميا مصورا، قدمه المهندس محمد نصر، استشارى المشروع، عن التصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة ومخطط المجمع الجديد الذى يضم مركز جامعة الإسكندرية للمؤتمرات و16 مبنى، ومركز solar energy والمكتبات المركزية وقاعات التدريس السنوية والرئيسية، والمتحف، ومركز طبى متكامل، والمراكز البحثية وأكاديمية للمبدعين ومركز للابتكار وريادة الأعمال، ومحطات معالجة لمياة الصرف الصحى لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى، ومدارس الجامعة التى تشرف عليها الجامعة ومجمع رياضى.