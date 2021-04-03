الأرصاد: اعتبارًا من الغد.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة...

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن أنه اعتبارًا من غدًا الأحد 4 أبريل تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأكد خبراء الأرصاد أن ذلك بقيم تتراوح من «3 : 8» درجة مئوية يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفًا على السواحل الشمالية معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس برودة ليلًا على كافة الأنحاء وتتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح عى مناطق بجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية : جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.