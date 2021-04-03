انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن مواعيد مرتبات أبريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعلنت وزارة المالية عن مواعيد مرتبات أبريل 2021، للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة، حيث تقوم وزارة المالية منذ العام الماضي ومع ظهور أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) بإصدار جدول بمواعيد صرف المرتبات، حيث يتضمن هذا الجدول تقسيم عملية صرف المرتبات للموظفين على عدة أيام منعاً للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وعادة ما يتم البدء بالجهات الأقل عدد من الموظفين ثم الأكثر عدداً، وسوف نتناول فى السطور التالية مواعيد مرتبات أبريل 2021.

المالية تعلن مواعيد مرتبات أبريل 2021

قسمت وزارة المالية كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة على عدد من الايام حتى يتمكنوا من صرف مرتباتهم بسهولة ويسر وبدون تزاحم على ماكينات الصراف الآلي ويمكن التعرف على مواعيد صرف المرتبات لكل وزارة ومصلحة حكومية من خلال الجدول التالي:-

وتبدأ عملية صرف مرتبات شهر أبريل 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2021، وتستمر لمدة 4 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 29 أبريل ، وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام الموظفين باليوم المحدد لكل منهم لصرف المرتب حيث أنه لن يتم صرف المرتبات في الجهات والمصالح الحكومية قبل اليوم المحدد لصرف المرتب.

وطالبت وزارة المالية جميع الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وأنه يجب عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة واستعمال الكحول أثناء عملية صرف المرتب من ماكينة الصراف الآلي، وذلك منعاً للإصابة بذلك الوباء الذي يحاول العالم إيجاد علاج له في أسرع وقت حتى تعود شتى نواحي الحياة مرة أخرى لطبيعتها.