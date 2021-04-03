قبل الحدث التاريخي بساعات.. استعدادات العجلات الحربية الناقلة لملوك مصر

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يرتقب العالم موعد انطلاق الموكب لنقل 22 مومياء عبر شوارع القاهرة، المقرر انطلاقه خلال ساعات قليلة، والذي يضم 18 مومياء لملوك و 4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، سيتي الأول وحتشبسوت».

دوت الخليجيرصد موعد سير موكب المومياوات، والإستعدادات الجارية أمام المتحف المصري لنقل هذا الحدث الاستثنائي اليوم في السادسة مساءً باستقبال من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من الفنانين.

الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

وفي هذا الصدد، عمل مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات" على تصنيع 22 عجلة حربية على الطراز الفرعوني، حيث سيتم استخدام هذه العجلات لنقل المومياوات الملكية اليوم بتنظيم من وزارة السياحة والآثار.

تبدأ حركة موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، مرورًا بمسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير، ومن ثم يغادر الموكب ميدان التحرير حتى يصل إلى قصر العيني، ومن المقرر خلال هذا الحدث العظيم غلق شوارع وسط القاهرة وفتح طرق بديلة لها.

كانت قد أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.