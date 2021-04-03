/625424/تعرف-علي-مفاجآت-تشكيل-الزمالك-في-مباراة-مولودية-الجزائر-تفاصيل

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم السبت أمام فريق المولودية الجزائرية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا.

ولا يملك الزمالك أي خيار سوى الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة تأهل إلى ربع النهائي، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وبفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني المؤهل لربع النهائي

وقد استقر كارتيرون خلال الساعات الماضية على التشكيل النهائي للزمالك أمام مولودية الجزائر، حيث قرر المدرب الفرنسي مفاجأة أصحاب الأرض بخطة هجومية لتسجيل هدف مبكر يسهل من المهمة خلال اللقاء، وتعد عودة محمد أبو جبل لحراسة المرمي أبرز ملامح التشكيل المتوقع للأبيض في المباراة، بعد غيابه عن تشكيل المباريات الأخيرة، كما أقترب محمد عبد الشافي من قيادة الجبهة اليسري وكذلك عودة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمني بدلا من أحمد عيد.

وتعد هذه المباراة الأمل الأخير لنادي الزمالك للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل لدور الثمانية بالبطولة خاصةً بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي، في آخر مواجهات الفارس الأبيض بالبطولة .

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء ، فيما ستذاع على قناة" بي إن سبورتس 4"بتعليق عصام الشوالي

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

المهاجم : حميد أحداد.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفارس الأبيض كانت أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بهدف دون رد.

ومن ناحيه اخري كانت اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كيلوبترا والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2/0.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آمال الفريق الأبيض في الصعود للدور القادم من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد نقطتين فقط.