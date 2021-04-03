/625428/رأسي-حربى-التشكيل-الرسمي-لـ-الأهلي-أمام-المريخ-السوداني

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب الجوهراء الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على بطل السودان.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء أمام المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - على لطفي .

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - بدر بانون - سعد سمير.

خط الوسط: ناصر ماهر - أكرم توفيق - أليو ديانج - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان .

خط الهجوم: مروان محسن - طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - والتر بواليا - محمد شريف.

فرصة الصعود الوحيدة للأهلي أمام المريخ

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتبث قناة بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي ، كما تنقل قنوات مكسبي المواجهة عبر التردد المفتوح علي النايل سات.

ويمتلك الأهلي فرصة وحيدة للصعود على صدارة المجموعة الأولى، الذي يحتل صدارتها فريق سيمبا التنزاني، برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق التنزاني، وحقق الفوز في 3مباريات ، بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد أمام المريخ السوادني، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.